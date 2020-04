GdS – Mihajlovic non fa sconti allo Sporting Lisbona: il tecnico è disposto a tutto

Nuovo capitolo della saga Sinisa Mihajlovic-Sporting Lisbona. Il tecnico serbo aveva denunciato il club portoghese per il mancato rispetto del contratto nell’agosto del 2018, e nel novembre scorso la sua richiesta era stata accolta dal Tas di Losanna. La situazione però non sembra volersi sbloccare del tutto, anzi. Ad oggi lo Sporting Lisbona avrebbe versato solo il 70% del pagamento totale, e l’allenatore del Bologna non sembra per nulla soddisfatto. Il tecnico serbo ha quindi rilasciato alcune dure dichiarazioni ieri attraverso una nota dello studio legale.

“Ad oggi lo Sporting Lisbona non ha ancora eseguito il pagamento dovuto. Da quando il club ha riconosciuto il debito, non ha fatto altro che cercare di ritardare il versamento avanzando proposte inutili. Quando mi sono reso conto della loro strategia, mi sono subito rivolto all’Uefa. Solo allora il club ha effettuato un pagamento parziale – spiega Mihajlovic, che infine conclude – Questo comportamento è inaccettabile. Andrò fino in fondo per richiedere l’intero importo, anche se questo vorrà dire interpellare nuovamente l’Uefa per chiedere la loro esclusione dalla coppe europee”.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”