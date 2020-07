GdS – Mihajlovic contro Gattuso, due combattenti nati

Questa sera al Dall’Ara ci sarà un incontro davvero spettacolare. Sinisa Mihajlovic ospiterà Gennaro Gattuso. I due si sono affrontati appena 2 volte in carriera da allenatori: una vittoria per parte. Ai due angoli opposti del “ring”, ci saranno due pugili molto simili. Hanno sofferto tanto ultimamente, ma si sono sempre rialzati. L’allenatore del Bologna ha superato la leucemia ed ora guida la sua squadra come un vero comandante. Il tecnico del Napoli, invece, dopo esser stato cacciato dal Milan – casa sua – si è rifatto in Campania. E con gli interessi, vincendo la Coppa Italia.

I due mister mostrano molteplici somiglianze tra loro. Grande carisma, grande grinta e voglia di dimostrare. Mentalità offensiva, bel gioco e carattere: questo è ciò che pretendono dai loro ragazzi. Ognuno con le proprie risorse e con i propri obiettivi, sta facendo un campionato sensazionale. E come se non bastasse, i due si stimano molto. Mihajlovic ha sempre parlato bene di Gattuso, appoggiando le sue scelte fin da quando era sulla panchina del Diavolo. Gattuso, invece, ha confidato di aver votato per il serbo per la Panchina d’Oro, poi andata a Gasperini. Poco importa. Questa sera saranno avversari, ma con massimo rispetto ed ammirazione.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”