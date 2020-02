GdS – Mihajlovic a caccia della 100^ vittoria in Serie A

Il Bologna sarà di scena domani sera a Roma contro i giallorossi, gara valida per la 4^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Non sarà una partita come tutte le altre per il tecnico rossoblu – al di là della presenza o meno in panchina – per via del suo passato: in estate, il mister è stato vicino a firmare per la Roma. Così non è stato, ed ecco quindi che Mihajlovic è ancora oggi sulla panchina del Bologna, ad inseguire l’ennesimo grande traguardo: il serbo è infatti a caccia della 100^ vittoria da allenatore in Serie A.

Tra Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino, Mihajlovic è attualmente a quota 99 trionfi in 284 gare: l’eventuale successo di domani sera nella Capitale gli regalerebbe un altro “piccolo” record personale. Nella sua seconda esperienza in Emilia – iniziata esattamente un anno fa con la vittoria a San Siro sull’Inter – il mister ha collezionato 17 vittorie in 39 partite (anche se non tutte in panchina).

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”