GdS – Mancini: “La Serie A riprenderà. Europeo? Tutti più forti, ma noi vogliamo vincere”

“Mi piace molto l’idea dell’inno d’Italia dai balconi. Siamo noi italiani, che ci stringiamo e ci aiutiamo nei momenti di difficoltà: questa cosa ci rappresenta. Io vivo a Roma, sono chiuso in casa da due settimane. Con me ci sono due dei miei tre figli, ma in generale sono più preoccupato per i miei genitori. Le giornate si allungano per tutti. Nessuno era pronto a questo inferno. L’immagine più dura è stata vedere le bare portate via da Bergamo: è assurdo morire perché mancano i letti in rianimazione. Lasciare l’Italia ora? Assolutamente no. Mi sento al sicuro qui, ho piena fiducia nell’eroico lavoro che stanno facendo i nostri medici. Rispettiamo le regole, uniti, e ne usciremo più forti”.

