Gds – Locatelli: “Mihajlovic è un vincente. Soriano? Sa fare tutto, manca tanto”

“Se non fosse successo quel che è successo a Mihajlovic, sono convinto che il Bologna sarebbe molto più vicino in classifica all’Atalanta: questo perché Sinisa ha la loro stessa mentalità, anche se prendi gol prosegui ad attaccare cercando di segnare sempre un gol in più degli avversari. Il Bologna ha una base societaria solida quanto quella dell’Atalanta, e quindi sono speranzoso: col tempo i risultati arriveranno di certo. Il Bologna è un po’ in ritardo, ma lavorando sodo poi le soddisfazioni arrivano: la società crescerà insieme ai propri tifosi. Mercato di gennaio? Non so chi possa servire, ma credo che Mihajlovic necessiti di almeno 16 giocatori di livello da cui poter scegliere ogni volta. Soriano? Manca tantissimo alla squadra. Sa fare tutto, vede anche la porta: la gente si è accorta adesso di quanto fosse importante la sua presenza”.

