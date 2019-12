Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

Il Bologna va a Udine senza Sinisa Mihajlovic, il tecnico non andrà in trasferta con la squadra a causa del freddo friulano e seguirà dunque la partita da Casteldebole. Con l’Udinese è pronto a scendere in campo un Bologna inedito a partire dalla difesa: davanti a Da Costa giocheranno Corbo, pronto al debutto stagionale, e Paz, mentre ai loro lati ci saranno Mbaye e Denswil.

Quasi obbligata la scelta di schierare in mediana Medel dato che mancherà con il Milan per squalifica, al suo fianco ci sarà Poli. A guidare l’attacco ci sarà la linea di trequarti formata da Orsolini, Svanberg e Skov Olsen alle spalle del giovane Juwara che è in ballotaggio con Destro. Non convocato Dzemaili per un affaticamento.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Sierralta, Ter Avest; Barak, Walace, Fofana, Samir; Teodorczyk, Lasagna. All. Gotti

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Paz, Corbo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Skov Olsen; Juwara. All. Mihajlovic