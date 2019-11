GdS – Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Il Bologna sarà di scena domenica alle 18 al San Paolo contro il Napoli, gara valida per la 14^ giornata di Serie A. Gli infortuni portano Mihajlovic a non avere grosse difficoltà di scelta, soprattutto in avanti. In difesa rientrano dalla squalifica Bani e Danilo: si accomodano quindi in panchina Mbaye e Denswil. Tomiyasu torna a destra, Krejci confermato a sinistra. Presente Dzemaili dopo la grande prestazione contro il Parma, con Medel che dovrebbe farcela al suo fianco. L’unico vero dubbio sembra essere sulla trequarti: Svanberg favorito, ma se dovesse spuntarla Poli allora sarebbe il capitano ad avanzare di qualche metro. Il tridente invece non si tocca: Orsolini e Sansone sulle fasce, Palacio prima punta.

I partenopei devono invece fare i conti, oltre che con l’infermeria, con le fatiche di Liverpool: Ancelotti sceglierà anche in base ai postumi della gara di Champions League di mercoledì sera. Ballottaggio nel ruolo di terzino sinistro tra Luperto ed Hysaj, con il primo favorito. A centrocampo dovrebbe esser confermato Allan dopo la fenomenale prestazione contro i “Reds”, ma occhio ad Elmas. Infine davanti dovrebbe tornare Insigne: al suo fianco solo uno tra Lozano e Mertens.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Insigne. All. Ancelotti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”