GdS – Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Oggi il Bologna sarà in campo a Napoli alle 18, gara valida per la 14^ giornata di Serie A. Dopo una settimana intensa, Mihajlovic – che comunque non sarà presente al San Paolo – cambia ancora qualcosina, con un po’ di sorpresa. Confermato Tomiyasu a destra, con Bani e Danilo in mezzo; a sinistra dovrebbe invece riposare Krejci, al suo posto provato Denswil terzino. Davanti alla difesa ci sarà Medel con Poli, mentre Dzemaili avanzerà sulla linea dei trequartisti al posto del giovane Svanberg. Il tridente invece è sempre il solito: Orsolini e Sansone ai lati di Palacio.

Gli azzurri si schiereranno col solito 4-4-2, da cui però mancherà Allan a centrocampo: al suo posto il giovane Elmas. Callejon e Zielinski sulle fasce, davanti invece fuori Lozano: la coppia favorita al momento è quella composta da Mertens e Insigne.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Ancelotti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”