Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Il Bologna domani alle 18:00 sarà impegnato al San Paolo contro il Napoli. Per la sfida con i partenopei saranno ancora assenti Santander, Dijks e Soriano, mentre Destro, recuperato, partirà dalla panchina. L’incognita principale per i rossoblù è nella trequarti, attualmente è favorito Dzemaili, con Poli in mediana, ma si valuta anche la soluzione Svanberg al posto dell’italiano, con il capitano quindi che arretrerebbe. Tomiyasu riprende il suo posto sulla destra, mentre in difesa ci saranno i rientranti Bani e Danilo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Ancelotti