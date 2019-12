Il Bologna fa visita al Lecce oggi pomeriggio allo stadio Via del Mare, gara valida per la 17^ giornata di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 15. Mihajlovic, che sarà in panchina, sceglie Tomiyasu al centro al posto di Danilo, con Mbaye e Denswil terzini. Davanti alla difesa Poli e Medel, mentre ritorna dal 1′ Soriano sulla trequarti. Davanti il tridente è sempre lo stesso: Orsolini e Sansone ai lati di Palacio.

Liverani si affida invece all’esperienza di Lucioni e Rossettini in difesa. Tachtsidis in cabina di regia, con Mancosu sulla trequarti ad inventare. La coppia d’attacco del suo 4-3-1-2, vista la squalifica di Lapadula, sarà composta da Babacar e Falco.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”