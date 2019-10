Il Bologna sarà di scena domani sera alla Sardegna Arena contro il Cagliari, gara valida per la 10^ giornata di Serie A. Come nel match casalingo contro la Sampdoria, Mihajlovic sembra intenzionato a girare un paio di uomini. La difesa dovrebbe comunque rimanere immutata, con Bani al fianco di Danilo e Mbaye-Krejci come terzini. A centrocampo c’è il dubbio più grande: torna titolare Svanberg – che ha riposato contro i blucerchiati – mentre l’altro mediano potrebbe essere ancora Poli: occhio però a Dzemaili e allo stesso Schouten. La batteria di trequartisti sarà quella titolare, col ritorno di Orsolini a destra dopo la chance per Skov Olsen. Certo l’inserimento di Santander come prima punta titolare, ma attenzione al solito Palacio: “El Trenza” dovrebbe riposare in vista dell’Inter, ma potrebbe anche esser schierato a sorpresa da Mihajlovic come esterno sinistro al posto di Sansone.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic