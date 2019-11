Gds – Col Parma serve la vittoria

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, premettendo che non è ancora il momento più adeguato per questo genere di bilanci, analizza la situazione delle ultime sei squadre di Serie A e sfortunatamente il Bologna, dato il quindicesimo posto in classifica, rientra tra queste. In ogni caso viene evidenziato come la situazione dei rossoblù sia molto differente rispetto a quella, per esempio, delle genovesi o di Spal e Brescia, ma è squillato un primo campanello d’allarme.

I rossoblù con il Parma sono chiamati a vincere per riscattare le tre sconfitte consecutive maturate con Cagliari, Inter e Sassuolo, ma la crisi riguarda principalmente i risultati, non le prestazioni. Proprio il gioco è la base solida del Bologna, che grazie alla sosta potrebbe aver recuperato quelle energie mentali che talvolta sono mancate nei momenti cruciali delle partite. L’ambiente non vuole considerare l’assenza di Mihajlovic una scusa e si attende una reazione collettiva. Con il Parma si rivedranno Santander e Tomiyasu, il giapponese probabilmente giocherà al centro della difesa a causa delle squalifiche di Bani e Danilo. Soriano rimane in forse.