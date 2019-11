GdS – Italia-Armenia, si preannuncia uno spezzone per Orsolini

L’Italia ha vinto e convinto venerdì sera in Bosnia, superando Pjanic e compagni con un netto 0-3. Decima vittoria di fila con la nazionale dunque per Roberto Mancini, che non intende fermarsi qui nonostante gli Europei siano già stati conquistati. Ecco quindi che domani sera a Palermo contro l’Armenia ci saranno diversi cambi, ma qualche titolarissimo non riposerà: è probabile che Bonucci, Jorginho e forse anche Tonali partano nuovamente dal 1′.

Contro l’Armenia ci sarà però spazio anche per Riccardo Orsolini. Il ct ha intenzione di concedere uno spezzone di partita nel secondo tempo all’esterno offensivo del Bologna, probabilmente al posto di Chiesa. Il tridente titolare sarà formato con tutta probabilità da quelli che non hanno giocato in Bosnia, vale a dire El Shaarawy-Immobile-Chiesa. Il numero 7 rossoblu potrebbe esordire proprio al posto del collega – anche lui classe 1997 – della Fiorentina.

