GdS – Il viaggio di Mihajlovic

Continua s stupire Sinisa Mihajlovic. Non importa che le sue condizioni di salute non siano ideali per fare viaggi troppo lunghi o per stare troppo tempo con troppe persone in luoghi chiusi. Per il suo Bologna, questo ed altro. Il tecnico rossoblu, infatti, da oggi a domenica farà ben 2500 km, utilizzando un aereo e un’auto privata. Il suo viaggio partirà oggi dopo pranzo, dopo aver diretto l’allenamento della squadra a Casteldebole. Mihajlovic partirà con un volo da lui pagato con direzione Belgrado. Oggi alle 18, infatti, ritirerà al Teatro Nazionale il premio come Miglior Allenatore dell’Anno, assegnatogli dalla federazione serba.

In serata poi si sposterà a Novi Sad con la macchina, a circa 80 km. Qui trascorrerà un po’ di tempo con la madre, e insieme torneranno in Italia nella giornata di sabato. In mattinata infatti il mister tornerà a Belgrado insieme alla madre, da dove prenderà un altro volo privato per atterrare nel pomeriggio a Roma. Le strade dei due poi si separeranno: mentre la madre raggiungerà la casa di famiglia a Roma per passare con loro il Natale, Sinisa proseguirà con lo stesso aereo in direzione Brindisi. Da qui poi raggiungerà la squadra a Lecce con un’auto (40 km), nella speranza di arrivare entro sera. L’obiettivo di Mihajlovic è ben chiaro: essere in panchina domenica pomeriggio al Via del Mare, pioggia e temperatura permettendo.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”