GdS – Il punto sul mercato

Si continua a lavorare in casa rossoblu per completare la rosa per la prossima stagione. Non si ferma la caccia al mediano, con la pista che porta a Dominguez sempre più calda, lo staff rossoblu lo vuole fortemente, il Velez per ora resiste. Si attende l’annuncio di Skov Olsen, che entro massimo lunedì dovrebbe sbarcare a Bologna. Continua la ricerca anche al vice-Dijks, Dimarco resta per ora l’opzione più concreta, con i rossoblu che potrebbero fare entro breve un offerta per il giocatore.