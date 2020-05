GdS – Il Bologna si prepara ai tamponi, poi tutti in ritiro

Da martedì pomeriggio il Bologna ha cominciato ad allenarsi individualmente. La rosa si sta ultimando, e ieri mattina gran parte dei giocatori hanno incontrato anche Mihajlovic, già sul campo di Casteldebole a correre. La prossima settimana dovrebbero arrivare anche gli ultimi ragazzi rossoblu, in attesa di Danilo e Baldursson che non saranno a disposizione prima del 25 maggio. Dopo aver effettuato le visite mediche standard, però, il Bologna dovrà provvedere alla questione tamponi e test sierologici.

Secondo quanto accennato da Santander, i tamponi per i giocatori dovrebbero iniziare da domani. Per il momento, la società si è munita di una cinquantina di test e tamponi da effettuare – e poi ripetere – a coloro che parteciperanno al cosiddetto “ritiro blindato” in hotel. Ancora da capire le date di questo raduno: tutto ovviamente dipenderà da se e da quando la Serie A potrà ricominciare. Una volta ottenute le dovute certezze, il Bologna convocherà tutti i giocatori, più lo staff tecnico, i dirigenti e l’ufficio stampa, e si rinchiuderà in questo ritiro che porterà alla ripresa del campionato.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”