GdS – Il Bologna si prepara a ripartire: questa la situazione

Non ci sono ancora certezze, ma l’ottimismo degli ultimi giorni lascia pensare che sia sempre più probabile una ripresa della stagione. Gravina aveva proposto il 20 maggio come data per tornare a giocare, e non era un’ipotesi poi così utopistica: siamo infatti tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Ecco quindi che tutte le squadre di Serie A, Bologna compreso, si stanno preparando ad una sempre più vicina ripartenza. Probabile che ad inizio maggio possano riprendere anche i lavori a Casteldebole.

Quando rientrano i giocatori all’estero? Al momento il solo Krejci non si trova in Italia, ma in Repubblica Ceca: per lui il Bologna non ha ancora deciso una data ufficiale, ma potrebbe rientrare a metà mese (la prossima settimana). Gli infortunati saranno a disposizione? Dijks sì, ma probabilmente anche lo stesso Krejci, che comunque verrà valutato al suo rientro: c’è tempo fino a fine maggio. Modulo? Mihajlovic non si sposterà di una virgola dal suo 4-2-3-1 (di partenza). Chi potrebbe incidere di più nel rush finale? Le certezze sono Orsolini e Barrow: il primo crea sempre qualcosa, mentre il secondo ha dimostrato di avere anche gol nelle gambe. A loro potrebbe aggiungersi Dijks, che tornerà con grandi motivazioni.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”