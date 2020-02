GdS – Il Bologna si affida all’esperienza di Palacio e Danilo

Sabato il Bologna affronterà l’Udinese al Dall’Ara in grande emergenza. Da inizio stagione i rossoblu non si trovavano in questa situazione, ciò significa che nei prossimi giorni ai ragazzi sarà chiesto uno sforzo in più. I giocatori che Mihajlovic avrà a disposizione contro i friulani saranno soprattutto dei giovani, i quali dovranno affidarsi ai leader dello spogliatoio Danilo e Palacio. Entrambi sono due colonne di questo Bologna e, dall’alto della loro esperienza, dovranno guidare alla vittoria una formazione ricca di giovani talenti.

Il difensore brasiliano ritrova la sua ex squadra, in cui ha militato per ben 7 stagioni: fin qui il classe 1984 ha collezionato 17 presenze e 1 gol. L’attaccante argentino invece dovrà fare di tutto per far male ai friulani: il classe 1982 ha totalizzato quest’anno 23 presenze, 5 reti e 3 assist. Entrambi in scadenza di contratto, sono due dei beniamini dei tifosi rossoblu: finire bene la stagione potrebbe convincere sia il centrale che la punta a rinnovare ancora il loro contratto di un altro anno.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”