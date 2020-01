GdS – Il Bologna potrebbe trovare un Torino stanco: ha giocato 120′ in Coppa Italia

Buona notizie, seppur marginali, in casa Bologna. I rossoblu faranno visita al Torino domenica pomeriggio, che a differenza degli emiliani però non ha potuto giovare dell’intera settimana per allenarsi. La squadra di Mazzarri infatti era in campo ieri sera contro il Genoa, a giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Ad avere la meglio è stato proprio il Toro, ma solo dopo 120′ di gioco. Ci sono voluti addirittura i calci di rigore per regolare il Grifone.

Il Bologna dovrebbe dunque trovarsi di fronte un Torino più stanco dal punto di vista fisico, anche se probabilmente galvanizzato dalla qualificazione ottenuta in un momento complesso della stagione. Mazzarri non ha esagerato col turnover: sono rimasti in campo per tutto il match infatti due perni come Belotti e Berenguer, ed hanno faticato per molti minuti anche giocatori come De Silvestri – autore del gol del pareggio – Meité, Lukic e Zaza. Trai i big, a riposo totale solo Izzo.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”