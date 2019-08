GdS – Il Bologna espugna la WWK Arena

Joey Saputo ripartirà certamente di buon umore dalla Germania, perché sebbene sia solo calcio d’agosto e per definizione non attendibile, si sono visti segnali positivi nella vittoria per 3 -2 ottenuta in casa dell’Augsburg. Una delle note più liete giunge proprio da uno dei nuovi acquisti: Andreas Skov Olsen, che ha rilevato Orsolini al 7′ del secondo tempo, è entrato bene in campo propiziando il gol del 2-2 di Svanberg e mostrando alcuni lampi della sua classe. Sugli scudi anche Skorupski autore di alcuni buoni interventi nel momento di massima forma dell’Augusburg durante il quale è giunto il 2-1 momentaneo per la squadra tedesca. Il tridente leggero visto contro lo Schalke 04 viene sostituito da un attacco che vedeva un centravanti di ruolo, si sono alternati Destro e Santander, entrambi in gol, e proprio il Ropero fissa il risultato sul 3-2 per i rossoblù. Positiva anche la prova di Kingsley, il giovane centrocampista continua a ben figurare in questo precampionato. Certamente ci sono ancora delle cose da sistemare: talvolta i reparti non hanno accorciato le distanze e la quadratura della difesa si deve ancora trovare, ma è solo agosto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.