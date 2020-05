GdS – Il Bologna esalta Tomiyasu: rifiutata l’offerta della Roma

Arrivato in estate dal Sint-Truiden, Takehiro Tomiyasu ha subito sorpreso tutti per la sua professionalità ed intelligenza. Non ha stupito però Bigon e Di Vaio che lo seguivano da mesi, e nemmeno Sabatini che aveva messo gli occhi su di lui già dai tempi della Sampdoria. Nato come difensore centrale, Mihajlovic lo ha subito schierato terzino destro per questioni di necessità. Ed è piaciuto tanto, mostrando qualità, corsa e grande intesa con Orsolini.

La sua prima stagione con la maglia del Bologna recita fin qui 20 presenze e 2 assist. A causa di un infortunio muscolare, però, il classe 1998 non è riuscito a sfidare all’andata né la Juventus né l’Inter. Spera di averne la possibilità nelle prossime settimane, se il campionato dovesse riprendere. Tomiyasu ha infatti già cerchiato in rosso sul calendario la data del 13 giugno: la ripartenza – eventuale – della Serie A coinciderebbe con il big match al Dall’Ara contro la Juventus. Le sue prestazioni gli sono valse anche le attenzioni di grandi club, come ad esempio la Roma. I giallorossi hanno messo sul piatto contropartite come Riccardi, Kolarov e Juan Jesus, ma il Bologna non ne vuole sapere: il suo valore è di 25 milioni di euro, ed è incedibile.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”