GdS – Il Bologna c’è: il segreto sta a centrocampo

Alla ripresa del campionato, per il Bologna sarà fondamentale la condizione fisica dei giocatori. In particolare dei centrocampisti, che dovranno dettare ritmo e gioco alla squadra. Tra tre settimane Mihajlovic avrà tutti a disposizione, e potrà così scegliere diverse soluzioni. Una in particolare potrebbe inspirare molto il tecnico serbo, vale a dire quella con Svanberg e Schouten in mediana e Soriano sulla trequarti. Le tre “Esse” metterebbero infatti a servizio della squadra non solo tecnica, ma anche grande corsa e forza fisica.

L’esperienza dell’ex Torino guiderebbe i due giovani, pronti a dare l’anima per i colori rossoblu. Il classe 1999 svedese ha qualità e visione di gioco, e da Soriano può apprendere maggior incisività in fase offensiva. Il regista olandese classe 1997, invece, è dotato di personalità e grande intelligenza tattica, e potrebbe facilmente metter a sedere a turno uno tra Poli e Medel. Finora Svanberg e Schouten hanno giocato due sole partite insieme, entrambe in trasferta: Spal e Roma, portando a casa altrettante vittorie.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”