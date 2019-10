GdS – Il Bologna ancora non è pronto, il Cagliari sì

Il Bologna torna a casa da Cagliari con una dura sconfitta sulle spalle: dopo esser passato in vantaggio con il rigore di Santander – il primo gol stagionale – la ripresa è stata un vero e proprio fallimento. I sardi hanno preso in mano il pallino del gioco, ed hanno letteralmente tramortito i rossoblu migliorando quell’unica cosa che era mancata nel primo tempo: la mira. La doppietta di Joao Pedro – complice un po’ di fortuna – ed il cucchiaio di Simeone hanno messo a tacere il Bologna, che poi ha provato di riaprirla nel finale con l’aiuto di Olsen ma non ci è riuscito.

La squadra di Maran dimostra così di potersela giocare per davvero quest’anno: 8 risultati utili consecutivi non sono un caso, ed infatti la classifica dice 5^ posto insieme a Napoli e Lazio. La formazione di Mihajlovic, invece, non è ancora pronta. Il Bologna non ha ancora le carte in regola per stare al passo delle grandi, e probabilmente neanche per puntare all’Europa League: serve tempo. Troppi errori, troppi evidenti cali di concentrazione: i rossoblu scesi in campo alla Sardegna Arena sono sembrati spaesati e troppo timidi, quasi avessero paura di vincere. Il Bologna aveva la gara in mano, ma poi non l’ha saputa gestire e l’ha praticamente regalata al Cagliari. Che se l’è ripresa con gli interessi.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”