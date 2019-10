Gds – Il Bologna alla ricerca del migliore Skorupski

A Łukasz Skorupski non si può di certo recriminare una mancanza di onestà, nonché il coraggio di metterci la faccia dopo un errore: al termine della sconfitta con la Juventus è stato il primo a riconoscere il proprio errore sul gol di Ronaldo e soprattutto lo ha fatto davanti le telecamere. Anche contro la Lazio un errore simile ha fatto subire al Bologna un gol e in generale in questo avvio di stagione il portiere polacco non sta dando le garanzie necessarie.

Eppure Skoruspki si sta rendendo anche protagonista di grandi interventi, nella partita con la Juventus ha tenuto a galla la squadra, mentre con la Spal è stato decisivo nel portare a casa i tre punti. Il polacco insomma sta avendo un rendimento altalenante, si esalta nei momenti di pressione e difficoltà, ma talvolta soffre dei cali di concentrazione. Margini di miglioramento ci sono, sta lavorando con Bucci sulle uscite, e ha la fiducia dell’ambiente. Nonostante si vociferasse un cambio con Da Costa, per ora è ancora il momento di Skorupski, chiamato a presentarsi ai prossimi impegni nella sua versione migliore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.