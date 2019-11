Gds – Ibrahimovic, tra contestazioni e decisioni

Nemo propheta in patria: Zlatan Ibrahimovic comprando parte delle quote dell’Hammarby, società di Stoccolma, ha mandato su tutte le furie i tifosi del Malmö e la reazione non si è fatta attendere. Prima un sacchetto di spazzatura sulla testa della statua dedicata al campione svedese, poi insulti, anche razziali, e infine il rogo delle statua stessa.

Nel frattempo Zlatan tiene ancora le pretendenti in attesa, ma a oggi il Milan sembra essere la più accreditata. I rossoneri hanno proposto un contratto ‘flessibile’, ovvero sarà Zlatan stesso a decidere se giocare per 6 mesi o per più tempo. La risposta è già attesa in questi giorni e Raiola potrebbe tornare a breve a Milano. Sembra tramontata la pista cinese, ritenuta non così suggestiva da Ibrahimovic. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.