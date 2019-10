Gds – Ibrahimovic, fine del sogno americano

Dopo l’eliminazione dai playoff della Mls, avvenuta per mano dei rivali del Los Angeles Fc, sembra giunta al termine l’avventura di Zlatan Ibrahimovic negli States. L’attaccante svedese ha dichiarato che gli piacerebbe tornare in Italia, catturando immediatamente l’interesse di Napoli e Bologna. L’operazione, con un alcuni aggiustamenti e la collaborazione del nuovo decreto crescita, è economicamente sostenibile per entrambi i club, ma saranno probabilmente le motivazioni a fare la differenza. Ibrahimovic a Napoli ritroverebbe Ancelotti, con cui aveva creato un ottimo legame a Parigi, e lo stesso allenatore partenopeo ha parlato dello svedese: “Io più che alla carta d’identità guardo le statistiche. E in questa annata parlano chiaro: 31 partite e 31 gol. Se lo chiamo al telefono? Certo che lo chiamo.”

Dall’altra parte c’è il Bologna di Sinisa Mihajlovic,che bene conosce Ibrahimovic, e una piazza che lo accoglierebbe come un profeta. L’intenzione di Saputo sarebbe quella di offrire un contratto di 6 mesi a partire da gennaio e rinnovabile al raggiungimento di certi obiettivi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.