Gds – Ibrahimovic: “A dicembre vi dirò tutto”

La Gazzetta dello Sport riporta che c’è stato un contatto telefonico conoscitivo tra la dirigenza del Bologna e Zlatan Ibrahimovic, grande stimolo per un eventuale approdo in rossoblù sarebbe l’affetto che lega lo svedese a Sinisa Mihajlovic. Si attende ora una risposta dell’attaccante che dovrebbe arrivare all’incirca tra un mese, nel frattempo il Bologna studia una soluzione per il suo contratto.

E’ facile ipotizzare il contributo di uno sponsor, Macron probabilmente, ma anche lo stesso decreto crescita potrebbe agevolare l’operazione. Un grande aiuto arriverebbe poi dalla vendita delle magliette, difficile fare previsioni, ma è altrettanto evidente che gli introiti aumenterebbero, così come gli incassi delle partite in casa. Infine c’è la questione Destro, liberandosi del centravanti italiano i rossoblù infatti risparmierebbero una cifra non irrisoria, non si esclude quindi la cessione o la risoluzione anticipata del contratto. Al Bologna adesso il compito di convincere lo svedese a sposare la causa rossoblù: raddrizzare la classifica facendo così leva sulla grande ambizione di Ibrahimovic.