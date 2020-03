GdS – Gravina: “Sospensione campionati? Non escludiamo nulla”. Tommasi: “Stop al football”

“Sospensione del campionato? Dobbiamo essere realisti, non si può escludere nulla – ammette il presidente della Figc Gabriele Gravina ieri pomeriggio alla trasmissione “Dribbling” su Rai 2, e poi continua – Se si dovesse arrivare al peggio, dovremo innanzitutto tutelare la sicurezza dei nostri atleti. Poi cercheremo di capire l’impatto che tale situazione potrà avere sulla competizione sportiva. L’egoismo delle società è la lenta morte del sistema sportivo italiano”. Ci va giù decisamente più diretto invece il presidente dell’Aic Damiano Tommasi, che in serata si lascia andare ad un tweet molto chiaro: “Serve altro? Stop al football!”.

La situazione è alquanto complessa e soprattutto incerta. Ognuno ha la propria opinione e l’incoerenza non aiuta. Prima si parlava di sospendere gli Europei (sono a serio rischio le amichevoli dell’Italia contro Germania e Inghilterra), adesso i campionati. La Serie A ha indetto le porte chiuse in tutti gli stadi fino a venerdì 3 aprile, ma il diktat potrebbe esser prolungato. Forse però non si dovrà neanche aspettare tanto. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che la Lega voglia portare a termine i recuperi fissati tra oggi e domani, e che poi sia pronta a fermare l’intero campionato per un paio di settimane. Giovedì è prevista un’Assemblea di Lega per chiarire la situazione: ovunque regna l’incertezza.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport