GdS – Già svanito il sogno Sturridge?

Il Bologna pensa in grande, questo mercato lo ha ampiamente dimostrato, nelle ultime ore era infatti emerso il nome di Sturridge, svincolato dal Liverpool, per gli esterni d’attacco rossoblu. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la trattativa si sarebbe già conclusa, dopo giorni di lavoro sotto traccia, i dirigenti felsinei non sarebbero riusciti a convincere l’esterno inglese, troppo alte le richieste di ingaggio dell’attaccante.

Bologna che tornerà quindi su obiettivi meno onirici ma di maggiore concretezza, in attesa di conoscere la risposta di Andreas Skov Olsen, si cercano Benjamin Kololli dello Zurigo e Musa Barrow dell’Atalanta.