Ibra – Garanzie tecniche e l’amicizia con Sinisa: le armi dei rossoblù

Bologna, Milan e Napoli, queste sono le tre società italiane maggiormente interessate a Ibrahimovic, con i partenopei più defilati a causa delle ultime vicende interne. Lo svedese deciderà entro metà dicembre, ma concretamente la società che si è mossa di più è il Bologna e il blitz di Di Vaio a Los Angeles ha avuto un effetto positivo sullo svedese: sicuramente il responsabile dell’area scouting rossoblù è il profilo indicato per fare da ambasciatore in questo contesto, ponte tra l’europa e il nord america grazie alle sue esperienze calcistiche, conosce l’ambiente e soprattutto l’idea del progetto rossoblù, l’arma di persuasione del Bologna al di là dell’amicizia tra Sinisa e Zlatan.

A tenere in gioco il Milan sono i contatti costanti con Raiola: Donnarumma, Bonaventura e Romagnoli sono suoi assistiti, ma conta anche la preferenza della moglie di Ibrahimovic per Milano. C’è la sensazione che il fattore economico non sia l’ago della bilancia, a spuntarla infatti sarà probabilmente chi riuscirà a motivare e suggestionare maggiormente un attaccante di fama mondiale in attesa dell’ultima avventura della sua carriera.

Fonte: Gazzetta dello Sport.