GdS – Fuori Sansone, riecco Skov Olsen

Questa sera ecco la chance che il ragazzo stava aspettando. Il Bologna farà visita al Sassuolo per la 12^ giornata di Serie A, ma lo farà con diversi titolari assenti per infortunio. Uno di questi sarà probabilmente Nicola Sansone, non al meglio dopo le fatiche della scorsa settimana. Mihajlovic dunque dovrebbe decidere di schierare proprio Andreas Skov Olsen, “adattandolo” largo a sinistra. Il classe 1999 sarà titolare in una batteria di trequartisti giovanissima: insieme a lui ci saranno infatti Svanberg (’99) al centro e Orsolini (’97) a destra.

Nuova opportunità dunque per il diavoletto danese, che ora deve prendersi Bologna. Fin qui infatti ha mostrato troppo poco: 7 presenze in campionato – di cui solo una da titolare al Dall’Ara contro la Sampdoria – ma nessun gol né assist. Questa sera il Mapei Stadium lo aspetta.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”