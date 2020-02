Fenucci: “Vogliamo l’Europa entro 3 annni. Sogno? Vincere la Coppa Italia”

“Ho avuto momenti difficili sia a Roma che a Bologna: ad esempio la finale di Coppa Italia persa con la Lazio, ma anche la mancanza di risultati all’inizio dell’anno scorso. Il mio sogno? Vincere la Coppa Italia, ma ogni volta che lo dico non arriviamo nemmeno ai quarti. Già tempo fa avevo proposto di modificare la formula: non è possibile che alcune squadre inizino a giocare dagli ottavi. Io inserirei i sedicesimi per tutti, lasciando magari la semifinale a gara secca per sfoltire il calendario. Mi dissero però che certe cose non si possono fare perché chi acquisisce i diritti tv preferiva così, ma credo che a volte si possa anche scegliere di privilegiare la competizione in sé: tutti hanno diritto a sognare, anche le squadre medio-piccole”.

Scheda 1 di 5