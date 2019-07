GdS – Eterno Palacio

Nonostante i suoi 37 anni, Rodrigo Palacio si sta confermando come uno dei trascinatori del nuovo corso del Bologna. Dopo l’amara prestazione contro il Colonia, il Bologna si è riscattato contro lo Schalke 04 ritornando ad essere la squadra che ha stupito nella seconda parte della scorsa stagione.

Al centro dell’attacco nell’amichevole c’era Rodrigo Palacio, fulcro di un tridente leggero e leader costantemente in contatto con i membri dello staff tecnico. In questo momento complicato per l’assenza di Sinisa tocca ai veterani trascinare la squadra. Nel frattempo, nella giornata di ieri Palacio con il resto dei compagni ha cenato a Innsbruck, una sorta di premio dopo la bella prestazione contro i tedeschi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.