GdS – Dzemaili: “Senza Mihajlovic oggi saremmo in Serie B”

“Era quello che ci serviva, ci diede subito una carica pazzesca ed una filosofia di gioco. Ci disse che avevamo grande qualità e che non potevamo essere così in basso in classifica; da me pretese che facessi la differenza. Ora posso dirlo: se fosse arrivato un mese dopo, oggi noi saremmo in Serie B. Fin da subito si cominciò a vedere quello che Sinisa voleva: l’1-0 all’Inter ci disse che avevamo tutto per salvarci. La gara spartiacque per la salvezza però è stata quella contro l’Empoli al Dall’Ara: sotto 0-1 all’intervallo, Mihajlovic ci ha caricato e alla fine l’abbiamo vinta 3-1. A fine anno poi ci siamo salutati in modo normale, lui non si è sbilanciato sul suo futuro: pensavo che con il calcio che avevamo espresso qualcuno ce lo avrebbe portato via”.

