Gazzetta – Donsah ai saluti

Sembra avvicinarsi al termine l’avventura di Godfred Donsah con la maglia del Bologna. Nell’amichevole di ieri vinta per 3-2 con i tedeschi dello Schalke 04 nella cerniera di centrocampo sono stati schierati Poli e Kingsley, quando quest’ultimo è stato sostituito al minuto 18 del secondo tempo è entrato il giovane Corbo. Esclusione quindi per il centrocampista ghanese sempre più vicino ai turchi del Gaziantep Gazisehir.

Giovedì è atteso a Bologna Erick Pulgar e ci sarà un incontro per capire il futuro del cileno, mentre continua il pressing su Jorrit Hendrix del Psv. Buone notizie dal neo acquisto Lappalainen, l’attaccante prestato al Montreal Impact dopo la doppietta contro il Philadelphia Union è in lizza per il premio di giocatore della settimana della Mls. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.