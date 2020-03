“La Cina è stata lungimirante. La quarantena sta per finire. Ci stiamo provando la febbre due volte al giorno e ovviamente non ci alleniamo. Non c’è ancora una data precisa sull’inizio del campionato, ma non credo manchi molto. Qui sto bene, vivo in una città con milioni di abitanti. Mi piacerebbe però un giorno tornare in Serie A”.

Scheda 1 di 3