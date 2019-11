GdS – D’Aversa senza attaccanti: Kulusevski e Kucka cambiano ruolo?

Il Parma farà visita al Bologna domenica all’ora di pranzo, ma arriverà al Dall’Ara con una rosa a dir poco rimaneggiata. Anche i rossoblu avranno qualche defezione, ma D’Aversa avrebbe proprio bisogno della bacchetta magica. I ducali dovranno infatti fare a meno di tutti gli attaccanti migliori: Cornelius ha rimediato una lesione muscolare, mentre Gervinho e Inglese – salvo cambiamenti dell’ultimo minuto – non recuperano e rimarranno a casa. Torna Sprocati, che comunque non è al meglio. Così come Adorante, il giovane attaccante in prestito dall’Inter.

Veramente poco materiale su cui lavorare dunque per D’Aversa, che ad oggi ha un’unica certezza: Dejan Kulusevski. L’attaccante svedese gioca abitualmente esterno destro nel tridente, ma domenica al Dall’Ara potrebbe spostarsi al centro: il suo allenatore gli richiederà probabilmente di ricoprire il ruolo di finto centravanti. Di conseguenza, potrebbe per necessità cambiare ruolo anche Kucka, centrocampista molto duttile: lo slovacco potrebbe esser spostato dal ruolo di mezzala a quello di attaccante esterno, ovviamente con caratteristiche atipiche. D’Aversa deve però tenere in considerazione anche l’assenza di Hernani per squalifica, ed ecco che l’ultima ipotesi sarebbe addirittura un cambio di modulo: non più 4-3-3 o 4-3-1-2, ma un prudente 5-3-2.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”