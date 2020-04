“Le manifestazioni potrebbero anche non riprendere. Si potrebbe anche non tornare a giocare, dipende dai governi: senza il ‘via libera’ delle autorità governative nazionali non potremo mai tornare in campo. La salute viene prima di tutto. Lo sport è fonte di energia, ne abbiamo bisogno per alleviare ansia e pensieri negativi. Non dobbiamo però dimenticare che in questo momento le vere star non sono i calciatori, ma medici e infermieri”.

Scheda 1 di 2