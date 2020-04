GdS – Castellacci: “Complimenti a Gravina. Ritiri nei centri sportivi? Forse in Serie A…”

“Complimenti a Gravina per la cautela e per le parole usate nel gestire questa complicata situazione. Ad essere in discussione non sono le indicazioni scientifiche, bensì la capacità di tutto il calcio professionistico italiano di applicare nel migliore dei modi i protocolli che ci vengono assegnati: bisogna garantire la sicurezza di tutti. Io seguo il Guangzhou in Cina: sebbene lì abbiano affrontato la pandemia due mesi prima, ancora non sono riusciti a dare una data certa per la ripresa del campionato”.

Scheda 1 di 2