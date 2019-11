Bosnia-Italia: Orsolini in tribuna

L’Italia fa visita alla Bosnia questa sera, nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il risultato, di per sé, non conta praticamente nulla ai fini della classifica: gli azzurri sono già qualificati agli Europei, mentre i nostri avversari possono raggiungere la competizioni solo tramite la Nations League. Sarà però gara vera, poiché entrambe le squadre hanno giocatori importanti e devono prepararsi al meglio per i rispettivi appuntamenti futuri.

Per quanto riguarda la formazione di Mancini, non ci sono grosse novità. Il ct lo aveva detto: “Il gruppo per l’Europeo è quasi fatto, non stravolgeremo la squadra”. Ecco quindi che l’Italia scenderà in campo con il suo solito 4-3-3 e, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, quasi sicuramente non ci sarà spazio per Riccardo Orsolini. L’unico dei tre giovani convocati che andrà quantomeno in panchina è Castrovilli della Fiorentina: si va infatti verso la sola tribuna per Cistana del Brescia e proprio per il talento del Bologna. Al suo posto ci saranno due tra Insigne, Bernardeschi e Chiesa. Peccato, “Orso” sognava tanto l’esordio immediato. Pazienza, nella speranza però che il Mancio gli dia questa possibilità lunedì sera a Palermo contro l’Armenia.