GdS – Bologna-Verona, scatta l’ora di Dominguez?

Domani pomeriggio al Dall’Ara andrà in scena la 1^ giornata del girone di ritorno: il Bologna ospita l’Hellas Verona. Se da una parte – in difesa – Mihajlovic ha gli uomini contati, dall’altra invece ha davvero l’imbarazzo della scelta. Tutti a disposizione in attacco – compreso l’ultimo arrivato Barrow, che dovrebbe partire dalla panchina – e a centrocampo. Assente solo l’infortunato Medel. Proprio in mediana, Mihajlovic sta pensando di buttare subito nella mischia il talento di Nico Dominguez.

Convincete all’esordio a Torino, l’argentino potrebbe debuttare da titolare al Dall’Ara. Piacevolmente colpito dalla prestazione contro i granata di Schouten, il tecnico serbo pare intenzionato a confermare il centrocampista olandese anche contro gli scaligeri. Rimane dunque un posto al suo fianco: serrato ballottaggio tra lo stesso Dominguez, Poli, Dzemaili e Svanberg. Il netto favorito, ad oggi, sembra proprio essere il nuovo numero 8 rossoblu.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”