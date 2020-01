GdS – Bologna-Verona, le probabili formazioni

Il Bologna ospita l’Hellas Verona domenica pomeriggio, gara valida per la 1^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Mihajlovic deve fare scelte obbligate in difesa a causa degli infortuni: Bani e Danilo saranno assistiti sugli esterni da Tomiyasu e Mbaye. In mediana sicuro del posto Poli, mentre c’è ballottaggio per affiancarlo: out Medel, il favorito sembra essere l’ultimo arrivato Nico Dominguez – per cui c’è grandissima attesa. Barrow sarà convocato, ma difficilmente partirà subito titolare: il tridente a sostegno della prima punta Palacio sarà dunque sempre quello composto da Orsolini, Soriano e Sansone.

Tra gli scaligeri, Juric continua con il suo 3-4-2-1. Gunter guiderà la difesa, Faraoni e Lazovic sugli esterni. In mezzo al campo i soliti Veloso e Amrabat. Infortunato Bessa, sulla trequarti ci saranno Pessina e Zaccagni. Il centravanti dovrebbe essere Verre, ma occhio alla candidatura anche di Di Carmine.

Le probabili formazione di Bologna-Verona

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. All. Juric

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”