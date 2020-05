GdS – Bologna, ultimatum a Dijks: o torna “trattore” o…

Tutto il Bologna non vede l’ora di tornare a giocare ovviamente. Uno di quelli più impazienti però è di sicuro Mitchell Dijks, che non gioca una partita vera dal 22 settembre. Un infortunio dopo l’altro lo hanno tenuto ai box per 5 mesi. Il terzino olandese è quindi tornato in patria per le cure e la riabilitazione, ma ha commesso un passo falso: un’intervista poco felice e non autorizzata gli è costata una multa abbastanza salata. Poi è arrivato il Coronavirus, subito prima che il ragazzo tornasse a disposizione.

In questa quarantena Dijks si è allenato, ritrovando la giusta condizione fisica e la voglia necessaria per tornare a fare la differenza come l’anno scorso. Il Bologna però non ha più molto tempo. Fin qui la sua stagione è stata ovviamente da dimenticare: se la Serie A dovesse riprendere, o ritorna “trattore” oppure verrà messo in secondo piano. Il mercato rossoblu comincia già a muoversi; Sabatini sta valutando il profilo di Kolarov. Dijks ha voglia di riprendere, ma dovrà dimostrare tanto in poco tempo.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”