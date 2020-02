GdS – Bologna-Udinese, le probabili formazioni

Bologna e Udinese scenderanno in campo domani pomeriggio al Dall’Ara, gara valida per la 6^ giornata del girone di ritorno. I rossoblu sono in grandissima emergenza, tanto che Mihajlovic ha zero alternative. Non ci sono dubbi di formazione, poiché i 9 assenti – 7 infortunati e 2 squalificati – riducono la rosa a 10 giocatori di movimento, a cui si aggiungono il giovane Corbo e i 3 portieri. Tomiyasu, Danilo, Bani e Mbaye in difesa, Poli e Dominguez a centrocampo, Orsolini, Skov Olsen e Barrow a sostenere Palacio.

Tra i friulani, Gotti ha molta più scelta. Solito 3-5-2 con Larsen e Sema sugli esterni, Mandragora, De Paul e Fofana in mezzo. Davanti certo del posto Okaka, mentre si giocano l’altro Lasagna e Nestorovski, con il primo favorito.

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”