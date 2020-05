GdS – Bologna tra una settimana tamponi e visite mediche

Il Bologna ha ripreso da martedì gli allenamenti individuali presso il centro sportivo di Casteldebole. Proprio per questo, si comincia a ragionare sulla possibilità di effettuare ogni tipo di test sui giocatori rossoblu, staff e addetti ai lavori. I medici hanno parlato con la Regione Emilia-Romagna per capire come muoversi, ma ancora non c’è un protocollo ben definito.

Non ci sono nemmeno date certe, ma è prevedibile un inizio tra circa una settimana. L’obiettivo è quello di aver effettuato i tamponi a tutti prima dell’inizio degli allenamenti di gruppo. Nel frattempo, i giocatori dovranno sottoporsi a visite mediche standard in diversificate strutture bolognesi: classici test medici di idoneità sportiva, una sorta di check-up completo (anche dal punto di vista cardiologico) per valutare le condizioni di salute di ciascuno.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”