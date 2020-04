GdS – Bologna, Schouten scala le gerarchie: a rischio Medel

La differenza tra la passata stagione e questa la si vede anche nella rosa stessa del Bologna. Mentre Inzaghi non ha mai avuto grandi dubbi nelle scelte, la stessa cosa non è avvenuta con Mihajlovic – soprattutto in questo campionato. Il tecnico serbo ha voluto una rosa più competitiva, ed è stato accontentato dalla società. Il suo 4-2-3-1 di base, infatti, porta diversi giocatori a contendersi una maglia da titolare: tra questi ci sono di sicuro i centrocampisti centrali. Le prime scelte ad inizio anno erano Poli e Medel, ma col passare dei mesi le cose sono cambiate.

Poli – diventato capitano con l’addio di Dzemaili a gennaio – ha resistito, mentre invece è incappato in un paio di complicato infortuni Medel. Il centrocampista cileno ha così dovuto lasciare il suo posto in mediana a Jerdy Schouten. Il classe 1997 olandese è arrivato in estate dall’Excelsior, e i primi mesi ha faticato a mettersi in mostra per via delle concorrenza e dei problemi fisici. Con Medel out, però, da gennaio ha potuto scalare le gerarchie e mostrare tutte le sue qualità: ordine, geometria e visione di gioco. Prima dell’emergenza sanitaria, Schouten era diventato il titolare di questo Bologna. Dunque, prima della prossima estate – che porterà consiglio – Mihajlovic dovrà capire il da farsi con le restanti 12 giornate da disputare. Poi, probabilmente, Medel tornerà in Cile e l’olandese sarà il futuro regista rossoblu.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”