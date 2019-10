GdS – Bologna-Sampdoria, le probabili formazioni

Il Bologna ospita oggi all’ora di pranzo la Sampdoria, gara valida per la 9^ giornata di Serie A. Questa è la prima di 3 gare in 7 giorni per i rossoblu, ma Mihajlovic non sembra intenzionato ad affidarsi troppo al turnover, almeno non contro i blucerchiati. A destra confermato Mbaye e a sinistra Krejci, così come Bani che rimane compagno di Danilo. A centrocampo intoccabile Poli, al suo fianco ancora Svanberg: sempre panchina per Dzemaili e Schouten. Davanti spazio ancora per Palacio, che verrà assistito dalla solita batteria di trequartisti. Il tecnico dovrebbe infatti lasciar ancora in panchina Santander e Skov Olsen, che avranno comunque tempo per mettersi in mostra.

Le probabili formazioni di Bologna-Sampdoria

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Vieira, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”