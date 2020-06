GdS – Bologna pensa al colpo a sorpresa: Dominguez titolare con la Juve?

Tra dieci giorni esatti arriverà la Juventus al Dall’Ara, ed il Bologna dovrà farsi trovare pronto. La squadra di Mihajlovic sarà di certo più riposata dei bianconeri, che stasera esordiranno in Coppa Italia contro il Milan ed eventualmente mercoledì 17 giocheranno la finale. La Juve sarà però più rodata, ecco quindi che diventa fondamentale scegliere gli uomini giusti in base soprattutto alla loro condizione fisica. Oltre al dubbio in attacco, il mister deve decidere anche chi schierare in mezzo al campo.

Seconda “La Gazzetta dello Sport”, il tecnico serbo starebbe pensando ad una mossa a sorpresa: schierare Nicolas Dominguez in mediana fin dal 1′. Se il posto di Poli sembra abbastanza certo, altrettanto non lo è quello del suo compagno di reparto. Alla fine però potrebbe spuntarla proprio il classe 1998 argentino, anche per una questione di freschezza dettata dall’età: la sua qualità e la sua visione di gioco si sposano a meraviglia con l’esperienza e l’intelligenza tattica del numero 16. Medel potrebbe infatti esser il sostituto naturale del capitano a gara in corso; Schouten, invece, è squalificato. Più indietro nelle gerarchie, infine, Svanberg.