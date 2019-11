GdS – Bologna-Parma, emergenza totale in attacco

Oggi all’ora di pranzo il Parma fa visita al Bologna al Dall’Ara, gara valida per la 13^ giornata di Serie A. Il derby emiliano che riapre il campionato dopo la sosta, però, è profondamente macchiato dall’emergenza. Oltre una formazione intera infatti, fra le due squadre, sarà assente per infortunio o squalifica. Le peggiori defezioni sono in attacco, dove i tecnici dovranno trovare soluzioni alternative per segnare. Mihajlovic non può contare su Destro e Santander, entrambi ai box per problemi fisici. Fra i rossoblu, l’unico attaccante di ruolo è quindi Palacio.

Se possibile, D’Aversa sta ancora peggio. Fra i ducali sono infatti assenti Inglese, Gervinho, Cornelius e Karamoh. Attacco totalmente da reinventare per il Parma, che deve fare a meno dei suoi titolari. Il tecnico si deve quindi affidare al talento di Kulusevski e a Sprocati, che si è sempre fatto trovare pronto in queste situazioni. Ci sarà bisogno quindi anche degli altri reparti per bucare la difesa rossoblu.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”