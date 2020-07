GdS – Bologna-Napoli, probabili formazioni

Domani sera il Bologna ospiterà il Napoli al Dall’Ara, gara valida per la 33^ giornata di Serie A. Mihajlovic deve fare i conti con un paio di infortunati, ma per il resto ha una buona scelta. In difesa potrebbe esserci un turno di riposo per Tomiyasu a favore di Mbaye, mentre al centro Bani sarà sostituito da Denswil. A centrocampo ai box Schouten, dentro Dominguez al fianco di Medel. Davanti potrebbe tornare titolare Palacio ai danni di Sansone, mentre la titolarità di Orsolini è insidiata dalla candidatura di Skov Olsen.

Diversi dubbi anche per Gattuso, che per cominciare potrebbe dar spazio a Meret in porta al posto di Ospina. In difesa ballottaggio tra Manolas – favorito – e Maksimovic per essere il compagno di Koulibaly. Incognite anche in attacco: Politano e Milik favoriti su Callejon e Mertens, mentre Insigne si gioca una maglia da titolare con Lozano.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”